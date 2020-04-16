Коронавирус. В Киеве более 30 случаев за сутки, всего 644 заболевших - Кличко

Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA

В Киеве количество зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 по состоянию на 16 апреля увеличилось на 32 человека, из них один медик. Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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За сутки зафиксирован один летальный случай, всего коронавирусом инфицированы 644 человек.

Заболели 11 женщин возрастом от 29 до 80 лет, двухлетняя девочка, 20 мужчин от 19 до 60 лет. Госпитализированы три пациента, другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Правительство продлило карантин до 24 апреля.

В Киеве по состоянию на 15 апреля коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 612 человек, за минувшие сутки лабораторно подтвержден 61 случай, из них трое медиков.

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