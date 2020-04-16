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Коронавирус. В Киеве более 30 случаев за сутки, всего 644 заболевших - Кличко

Коронавирус. В Киеве более 30 случаев за сутки, всего 644 заболевших - Кличко - Фото
Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA
16.04.2020, 12:18

По словам мэра столицы Виталия Кличко, за минувшие сутки зафиксирован один летальный случай

В Киеве количество зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 по состоянию на 16 апреля увеличилось на 32 человека, из них один медик. Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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За сутки зафиксирован один летальный случай, всего коронавирусом инфицированы 644 человек.

Заболели 11 женщин возрастом от 29 до 80 лет, двухлетняя девочка, 20 мужчин от 19 до 60 лет. Госпитализированы три пациента, другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

  • Правительство продлило карантин до 24 апреля.
  • В Киеве по состоянию на 15 апреля коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 612 человек, за минувшие сутки лабораторно подтвержден 61 случай, из них трое медиков.
  • LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

Читайте также: На въездах в Киев людям будут измерять температуру: список контрольных пунктов

Арина Толина
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