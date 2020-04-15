Коронавирус. В Киеве более 60 случаев за сутки, всего 612 заболевших - Кличко

Иллюстративное фото: Yahya Arhab/EPA

В Киеве по состоянию на 15 апреля коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 612 человек, за минувшие сутки лабораторно подтвержден 61 случай, из них трое медиков. Об этом сегодня на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.

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По его словам, за сутки подтвержден диагноз у 26 женщин в возрасте от 26 до 65 лет и 29 мужчин в возрасте от 20 до 67 лет, а также у шестерых детей детей. Госпитализированы 28 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции дома.

"Из случаев, зарегистрированных за прошедшие сутки, еще один - в Киево-Печерской лавре и три - в Ионинском монастыре", - сообщил он.

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Вчера из Лавры были госпитализированы одна монахиня и двое учеников семинарии. Проведены ПЦР-тесты у 20 человек из семинарии, сегодня медики продолжают брать образцы и проводить лабораторные исследования. Во всех помещениях Лавры вчера проведена усиленная дезинфекция.

За прошедшие сутки в столице зафиксирован один летальный случай. С начала эпидемии из 612 заболевших 12 вылечились, 11 умерли.

Правительство продлило карантин до 24 апреля.

6 апреля стало известно, что в Киево-Печерской Лавре COVID-19 заболели четыре человека, ее наместнику митрополиту Павлу сделали тест.

Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин из-за распространения коронавируса. 13 апреля сообщалось , что

10 апреля Киевская облгосадминистрация рекомендовала органам местного самоуправления области ограничить передвижение людей в выходные дни и на Пасху.

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