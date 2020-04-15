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На въездах в Киев людям будут измерять температуру: список контрольных пунктов

На въездах в Киев людям будут измерять температуру: список контрольных пунктов - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
15.04.2020, 21:51

С завтрашнего дня при въезде в Киев на контрольно-пропускных пунктах людям будут измерять температуру

С 16 апреля водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев будут обязательно измерять температуру. Об этом сообщается на сайте КГГА.

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Отмечается, что на контрольных пунктах будут проверять автобусы и микроавтобусы, грузовые, грузопассажирские и легковые автомобили, которые перевозят более трех человек включительно с водителем.

Контрольно-пропускные пункты размещаться на въездах и выездах из города по адресам:

ул. Богатырская, 32-Е;

просп. Броварской;

ул. Бориспольское шоссе;

просп. Академика Глушкова;

шоссе Житомирское;

ул. Гостомельское шоссе, 1/1;

Днепровское шоссе;

ул. Вышгородская, 83-А;

27 км Столичного шоссе.

Сообщается, что полноценная работа контрольно-пропускных пунктов начнется в 13:00.

В КГГА пишут, что если у едущего в столицу человека нормальная температура, то после термометрии он сможет свободно проехать. Если температура выше 37,5 градусов и есть признаки острого респираторного заболевания, человека протестируют на наличие коронавирусной болезни и отправят на самоизоляцию.

В случае, если температура тела превышает 38 градусов и человек имеет симптомы ОРВИ - вызовут бригаду скорой медицинской помощи для его госпитализации.

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Наталия Медведева
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