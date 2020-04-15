На въездах в Киев людям будут измерять температуру: список контрольных пунктов

С 16 апреля водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев будут обязательно измерять температуру. Об этом сообщается на сайте КГГА.
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Отмечается, что на контрольных пунктах будут проверять автобусы и микроавтобусы, грузовые, грузопассажирские и легковые автомобили, которые перевозят более трех человек включительно с водителем.
Контрольно-пропускные пункты размещаться на въездах и выездах из города по адресам:
ул. Богатырская, 32-Е;
просп. Броварской;
ул. Бориспольское шоссе;
просп. Академика Глушкова;
шоссе Житомирское;
ул. Гостомельское шоссе, 1/1;
Днепровское шоссе;
ул. Вышгородская, 83-А;
27 км Столичного шоссе.
Сообщается, что полноценная работа контрольно-пропускных пунктов начнется в 13:00.
В КГГА пишут, что если у едущего в столицу человека нормальная температура, то после термометрии он сможет свободно проехать. Если температура выше 37,5 градусов и есть признаки острого респираторного заболевания, человека протестируют на наличие коронавирусной болезни и отправят на самоизоляцию.
В случае, если температура тела превышает 38 градусов и человек имеет симптомы ОРВИ - вызовут бригаду скорой медицинской помощи для его госпитализации.
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