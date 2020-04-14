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Коронавирус. Все кладбища в Киеве в поминальные дни будут закрыты - Кличко

Коронавирус. Все кладбища в Киеве в поминальные дни будут закрыты - Кличко - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба Кабмина)
14.04.2020, 12:52

Все кладбища в Киеве в поминальные дни будут закрыты из-за карантина

Все кладбища в Киеве в поминальные дни будут закрыты. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

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"В поминальные дни все кладбища города по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям будут закрыты", - подчеркнул мэр.

По словам Кличко, с предложением перенести поминальные дни выступили и представители конфессий, с которыми у него были встречи. Поминальные дни перенесены с 28 апреля на 6 июня.

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Владислав Сердюк, Александра Шмыкова
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