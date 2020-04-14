В Киеве усиливают контроль на всех въездах в город

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

С 16 до 20 апреля в Киеве усилят карантинный контроль на всех въездах в город. Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.

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"Хочу отметить, что с четверга, 16 апреля, до следующего понедельника мы усиливаем контроль на постах, выставленных на въездах в Киев", - заявил он.

По словам Кличко, вводится обязательная проверка температуры для пассажиров транспорта, следующего в столицу. Речь идет обо всех видах транспорта, которые перевозят более трех человек, включая водителя.

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