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В Киеве усиливают контроль на всех въездах в город

В Киеве усиливают контроль на всех въездах в город - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
14.04.2020, 13:22

Столица усиливает карантинный контроль на всех въездах

С 16 до 20 апреля в Киеве усилят карантинный контроль на всех въездах в город. Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.

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"Хочу отметить, что с четверга, 16 апреля, до следующего понедельника мы усиливаем контроль на постах, выставленных на въездах в Киев", - заявил он.

По словам Кличко, вводится обязательная проверка температуры для пассажиров транспорта, следующего в столицу. Речь идет обо всех видах транспорта, которые перевозят более трех человек, включая водителя.

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Владислав Сердюк
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