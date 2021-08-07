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ВСУ подняли в небо истребитель МиГ-29 – он перехватывал "кукурузник"

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2021, 16:53
ВСУ подняли в небо истребитель МиГ-29 – он перехватывал
МиГ-29 (Фото - Facebook Air Force Command of UA Armed Forces)

Вооруженные Силы Украины подняли в небо истребитель МиГ-29 Севастопольской бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина – он осуществлял перехват легкого самолета Ан-2. Об этом сообщается в Facebook Командования Воздушных Сил ВСУ. 

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Как отмечают военные, МиГ-29 сопроводил самолет-нарушитель к аэродрому в городе Коломыя.

По информации издания Думская, на борту самолета могли находиться контрабандисты, которые намеревались переместить контрафактные сигареты на территорию Румынии. Ан-2 перехватили почти в 90 км от границы. 

СПРАВКА. Ан-2 советский лёгкий многоцелевой самолёт-биплан. Первый полет осуществил в 1947-м году. С тех пор массово используется в легкой авиации по всему миру. Будучи простым в эксплуатации, пригодным для взлёта и посадки с неподготовленных грунтовых площадок и обладая малым разбегом и пробегом, часто применяется в сельскохозяйственной отрасли. Из-за этого получил прозвище "кукурузник".

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Станислав Стороженко
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миг-29 контрабанда истребитель ВСУ Карпаты ан-2
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