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Рекордная контрабанда. В Румынию из Украины пытались ввезти почти 3000 револьверов – видео видео

27.05.2021, 16:00
Скриншот из видео
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Пограничная полиция Румынии произвела рекордное изъятие контрабандного огнестрельного оружия – его обнаружили на пункте пропуска Исакча на границе с Украиной. Об это сообщил в четверг министр внутренних дел Лучиан Боде, передает mediafax.ro.

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Боде отмечает, что для структур МВД страны изъятие является рекордным.

"Речь идет о 2850 новых пистолетах с патронами. Так, в понедельник вечером пограничники и таможенники пункта пропуска Исакча обнаружили спрятанные в грузовике, управляемом гражданином Украины, 2850 пистолетов под калибр 4 и 4,5 мм", – сказал глава МВД Румынии.

Водитель по сопроводительным документам перевозил мебель, матрасы и продукты питания. Всего были обнаружены 143 ящика с револьверами.

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Станислав Стороженко
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