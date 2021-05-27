Пограничная полиция Румынии произвела рекордное изъятие контрабандного огнестрельного оружия – его обнаружили на пункте пропуска Исакча на границе с Украиной. Об это сообщил в четверг министр внутренних дел Лучиан Боде, передает mediafax.ro.

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Боде отмечает, что для структур МВД страны изъятие является рекордным.

"Речь идет о 2850 новых пистолетах с патронами. Так, в понедельник вечером пограничники и таможенники пункта пропуска Исакча обнаружили спрятанные в грузовике, управляемом гражданином Украины, 2850 пистолетов под калибр 4 и 4,5 мм", – сказал глава МВД Румынии.

Водитель по сопроводительным документам перевозил мебель, матрасы и продукты питания. Всего были обнаружены 143 ящика с револьверами.

В декабре прошлого года гражданин Болгарии пытался тайком вывезти из Украины в Румынию скрипку итальянского мастера Антонио Страдивари, которой 333 года.

1 марта сообщалось, что Служба безопасности Украины заявила о разоблачении группы контрабандистов культурных ценностей в Евросоюз.

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Станислав Стороженко

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