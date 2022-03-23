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ВСУ продолжают оборонные операции и сдерживают продвижение врага – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2022, 07:20
ВСУ продолжают оборонные операции и сдерживают продвижение врага – Генштаб - Фото
Уничтоженная техника оккупантов, фото - Азов

Защитники Украины продолжают вести оборонную операцию и удерживать врага на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях, сообщает Геншаб.

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На Восточном направлении они действуют в Донецком, Слобожанском и восточной части Таврического операционных районов. Не дают противнику возможности возобновить наступление в направлениях на Славянск и частью сил – на населенный пункт Лозовая. Сдерживают продвижение противника в Запорожье.

Сдерживают продвижение захватчика в города Попасная и Курахово и осуществляют круговую оборону Мариуполя.

На Северо-Восточном направлении главные усилия сосредоточены на прикрытии  границы, сдерживании наступления противника в районе населенного пункта Малин.

На Северщине продолжается оборона Чернигова и сдерживается продвижение оккупантов в направлении Киева.

На Юго-Восточном направлении проводится оборонная операция, поддержка действий сухопутных группировок войск и отдельных подразделений, оборона пунктов базирования и морских портов в Черноморской операционной зоне.

Продолжается оборона Николаева и населенных пунктов Николаевской области. Врага сдерживают по направлениям на Кривой Рог и Нововоронцовку.

Валерия Давыдова
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ВСУ война генштаб
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