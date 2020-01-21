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Второй отчет Ирана: Boeing МАУ сбили две ракеты малой дальности

Второй отчет Ирана: Boeing МАУ сбили две ракеты малой дальности - Фото
Черные ящики со сбитого в Иране Boeing (Фото: Iran Press/ЕРА)
21.01.2020, 00:45

Ракеты Tor-M1 были выпущены по авиалайнеру Boeing 737-800, направляющемуся в Киев, с севера

Украинский пассажирский самолет, потерпевший крушение после взлета из Тегерана 8 января, был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" ближнего радиуса действия. Об этом говорится во втором предварительном отчете о расследовании Организации гражданской авиации Ирана, передает Bloomberg.

Согласно сообщению, ракеты Tor-M1 были выпущены с севера по авиалайнеру Boeing 737-800, направляющемуся в Киев.

В отчете также сказано:

* Самолет вылетел из Тегерана в 6:12 утра по местному времени и потерял связь с авиадиспетчером на высоте 8 100 футов.

* Самолет исчезли с экранов вторичного наблюдения в 6:15 и с первичного наблюдения в 6:18.

* Извлеченные бортовой самописец и диктофон кабины являются "одним из самых передовых в своем роде оборудованием в мире", а у Ирана нет средств для их декодирования.

*Французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались отправить в Иран необходимое оборудование для расшифровки черных ящиков.

  • 11 января в Иране заявили, что черные ящики отправят во Францию. В свою очередь французы сообщили, что расшифровка будет происходить в Украине.
  • 15 января СБУ и Офис генпрокурора направили иранским правоохранителям запрос о передаче Украине бортовых самописцев лайнера МАУ.
  • 17 января директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин заявил, что Украина до сих пор не получила от Ирана черные ящики авиалайнера.
  • 20 января Украина и Иран договорились, что в Киев приедет группа представителей Тегерана проверить, есть ли тут технические возможности для расшифровки черных ящиков.

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Иран авиакатастрофа Boeing 737 черный ящик PS 752
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