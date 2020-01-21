Второй отчет Ирана: Boeing МАУ сбили две ракеты малой дальности

Украинский пассажирский самолет, потерпевший крушение после взлета из Тегерана 8 января, был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" ближнего радиуса действия. Об этом говорится во втором предварительном отчете о расследовании Организации гражданской авиации Ирана, передает Bloomberg.
Согласно сообщению, ракеты Tor-M1 были выпущены с севера по авиалайнеру Boeing 737-800, направляющемуся в Киев.
В отчете также сказано:
* Самолет вылетел из Тегерана в 6:12 утра по местному времени и потерял связь с авиадиспетчером на высоте 8 100 футов.
* Самолет исчезли с экранов вторичного наблюдения в 6:15 и с первичного наблюдения в 6:18.
* Извлеченные бортовой самописец и диктофон кабины являются "одним из самых передовых в своем роде оборудованием в мире", а у Ирана нет средств для их декодирования.
*Французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались отправить в Иран необходимое оборудование для расшифровки черных ящиков.
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