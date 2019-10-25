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Взорвавший себя мужчина в Харькове - участник перестрелки: видео

Взорвавший себя мужчина в Харькове - участник перестрелки: видео - Фото
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25.10.2019, 14:57

Подозреваемого заметили полицейские, после этого мужчина подорвал себя неустановленным взрывным устройством

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Мужчина, который подорвал себя гранатой на Южном вокзале в Харькове, был одним из участников перестрелки возле супермаркета "Восторг" на улице Клочковской, где погиб один человек и еще один госпитализирован с ранениями. Об этом сообщил глава полиции Харьковской области Валерий Сокуренко.

По его словам, полицейские преследовали одного из подозреваемых, и "на Новой Баварии, когда полицейские его догнали, достали оружие, он достал гранату и подорвал себя". "Ну, так мы думаем", - добавил Сокуренко.

Он уточнил, что с собой у злоумышленника было еще четыре гранаты Ф-1 и пистолет.

"Это ранее судимый житель Горловки. Какое-то время он проживал в Харькове", - рассказал Сокуренко.

"Скорее всего, это не был несчастный случай", - добавил он на уточняющий вопрос, был ли подрыв умышленным. 

Позже было опубликовано видео полицейской операции на вокзале.

25 октября в Харькове после полудня произошла стрельба возле супермаркета "Восторг" на улице Клочковской. В полиции сообщили о двух пострадавших. Один из них скончался по дороге в больницу. Их личности устанавливают. В городе объявлен план-перехват.

Позже на Южном вокзале в Харькове неизвестный взорвал себя гранатой.

СМИ сообщают, что участником перестрелки был Георгий Исаков, соратник лидера пророссийской сепаратистской организации Оплот Евгения Жилина, убитого в Москве в 2016 году. 

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перестрелка стрельба Харьков оплот георгий исаков
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