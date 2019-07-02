Взрыв на детской площадке: состояние двоих пострадавших тяжелое

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Все дети, пострадавшие вчера при взрыве на детской площадке в селе Пашена Балка Днепропетровской области живы, однако двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии, их уже прооперировали. Об этом сообщил в Facebook глава Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов.

Всего пострадали пятеро детей. По словам Прыгунова, один пострадавший находится на искусственной вентиляции легких, однако в стабильном состоянии.

"В детской больнице на Космической все необходимое для помощи есть", - уточняет глава облсовета.

Взрыв произошел 1 июля: дети играли с неизвестным предметом и он взорвался.