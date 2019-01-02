Взрыв на ярмарке во Львове: в больнице умер пострадавший

1 января в больнице скончался один из пострадавших в результате взрыва во Львове на ярмарке 22 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
Мужчина был в реанимациии и его состояние постоянно было тяжелым.
"Из-за обширных, глубоких ожогов, пошла сильная интоксикация. У мужчины было 50% ожогов", - рассказал замглавврача 8-й клинической больницы Львова Игорь Стояновский.
Известно, что мужчина был 1968 года рождения, гражданин Армении.
22 декабря в центре Львова произошел пожар на рождественской ярмарке. В горсовете заявили, что причиной стал взрыв газового баллона. Пять человек пострадали.
26 декабря комиссии разрешили работу ярмаркам при условии соблюдения всех норм и правил - газовые баллоны в ярмарочных домиках не нашли.