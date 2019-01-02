Взрыв на ярмарке во Львове: в больнице умер пострадавший

Ярмарка во Львове (фото - Львовский горсовет)

1 января в больнице скончался один из пострадавших в результате взрыва во Львове на ярмарке 22 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Мужчина был в реанимациии и его состояние постоянно было тяжелым.

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"Из-за обширных, глубоких ожогов, пошла сильная интоксикация. У мужчины было 50% ожогов", - рассказал замглавврача 8-й клинической больницы Львова Игорь Стояновский.

Известно, что мужчина был 1968 года рождения, гражданин Армении.