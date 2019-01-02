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02.01.2019, 06:18

Взрыв на ярмарке во Львове: в больнице умер пострадавший

Взрыв на ярмарке во Львове: в больнице умер пострадавший - Фото
Ярмарка во Львове (фото - Львовский горсовет)

У мужчины было 50% ожогов, он все время был в реанимации в тяжелом состоянии

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1 января в больнице скончался один из пострадавших в результате взрыва во Львове на ярмарке 22 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета. 

Мужчина был в реанимациии и его состояние постоянно было тяжелым. 

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"Из-за обширных, глубоких ожогов, пошла сильная интоксикация. У мужчины было 50% ожогов", - рассказал замглавврача 8-й клинической больницы Львова Игорь Стояновский. 

Известно, что мужчина был 1968 года рождения, гражданин Армении. 

22 декабря в центре Львова произошел пожар на рождественской ярмарке. В горсовете заявили, что причиной стал взрыв газового баллона. Пять человек пострадали. 

26 декабря комиссии разрешили работу ярмаркам при условии соблюдения всех норм и правил - газовые баллоны в ярмарочных домиках не нашли.

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Теги: Львов, взрыв, умер, пострадавший, ярмарка
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