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21.03.2019, 09:21

Взрыв в оккупированном Луганске: ОБСЕ сообщила подробности

Взрыв в оккупированном Луганске: ОБСЕ сообщила подробности - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

По данным ОБСЕ, в результате взрыва были повреждены восемь окон в пятиэтажных жилых домах

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Во временно оккупированном Луганске 19 марта на автостоянке вблизи здания № 55 на улице Клубной наблюдатели ОБСЕ видели воронку, а на земле вокруг нее - следы горения и обломки, а также множественные трещины на лобовом стекле автомобиля, который был припаркован. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"Примерно в 15 метрах от воронки члены патруля миссии видели восемь разбитых окон на первых, вторых и третьих этажах двух пятиэтажных многоквартирных домов на этой улице", - отметили в пресс-службе.

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По оценке СММ, повреждения возникли в результате взрыва неустановленного устройства, заложенного под автомобилем,

"Четыре жителя одного из этих домов сообщили наблюдателям о том, что в ночь с 18 на 19 марта, примерно в 01:00, они слышали взрыв в районе парковки, а потом видели, что два стоявших там автомобиля были повреждены", - добавили в пресс-службе.

19 марта 2019 года источники LIGA.net сообщили, что в Луганске подорвали автомобиль, пострадавших нет.

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Теги: боевики, взрыв, Луганск
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