Взрывы в Балаклее. ГБР открыло уголовное дело

Арсенал в Балаклее (Фото: ГСЧС)

Следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту сегодняшних взрывов на военном складе Минобороны в Балаклее Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Правовая квалификация в уголовном производстве - небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее существенный вред, в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса). Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона.

Сегодня, около 14:30, в Балаклее раздались взрывы в районе, где находятся склады с боеприпасами. В Генштабе сразу сообщили, что ситуация "контролирована и безопасна". В результате взрывов погибли двое саперов, еще четыре человека были ранены.

в Балаклее раздались взрывы На складах в Балаклее сегодняшний инцидент не первый. В марте 2017 года там взрывались снаряды , из-за чего была проведена эвакуация жителей близлежащих сел.

Читайте также: Начальник хранения арсенала в Балаклее восстановлен в должности