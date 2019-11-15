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Взрывы в Балаклее. ГБР открыло уголовное дело

Взрывы в Балаклее. ГБР открыло уголовное дело - Фото
Арсенал в Балаклее (Фото: ГСЧС)
15.11.2019, 18:28

В результате взрывов сегодня погибли двое саперов

Следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту сегодняшних взрывов на военном складе Минобороны в Балаклее Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Правовая квалификация в уголовном производстве - небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее существенный вред, в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса). Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона.

  • Сегодня, около 14:30, в Балаклее раздались взрывы в районе, где находятся склады с боеприпасами. В Генштабе сразу сообщили, что ситуация "контролирована и безопасна". В результате взрывов погибли двое саперов, еще четыре человека были ранены.
  • На складах в Балаклее сегодняшний инцидент не первый. В марте 2017 года там взрывались снаряды, из-за чего была проведена эвакуация жителей близлежащих сел.

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