Взрывы в Балаклее. ГБР открыло уголовное дело

Следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту сегодняшних взрывов на военном складе Минобороны в Балаклее Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
Правовая квалификация в уголовном производстве - небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее существенный вред, в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса). Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона.
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