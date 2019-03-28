Взрывы в Кропивницком: четверо пострадавших, сгорели 20 авто

Фото: kr.dsns.gov.ua

В результате пожара 27 марта на газовой автозаправке в Кропивницком травмы получили четыре человека, из них двое сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСЧС.

В ГСЧС уточнили - произошло горение трех грузовых автомобилей (цистерны с газозаправочных оборудованием). Во время ликвидации пожара зафиксировано семь взрывов различной мощности, в результате чего уничтожены восемь легковых автомобилей, 10 грузовых автомобилей, три металлических вагончика общей площадью 16 м2.

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Во время тушения пожара произошло семь взрывов различной мощности.

27 марта 2019 года в Кропивницком прогремели несколько взрывов, возник пожар, а в соседних домах взрывной волной выбило окна.