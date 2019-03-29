Взрывы в Кропивницком: двоим сообщили о подозрении

Фото: ГСЧС

Кировоградская местная прокуратура в рамках следствия по факту масштабных взрывов в Кропивницком объявила о подозрении двум лицам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Руководителю компании Элан-Ви и главному инженеру этого предприятия сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности, повлекшем тяжкие последствия, (ч. 2 ст. 272 УК Украины).

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В настоящее время прокуратура готовит в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения. Следствие будет настаивать на содержании под стражей.

Инженера правоохранители задержали в порядке ст. 208 УК Украины при попытке покинуть территорию Украины. Руководитель предприятия до этого времени находится в лечебном учреждении под охраной.

Вечером 27 марта в Кропивницком прогремело несколько взрывов, возник пожар, а в соседних домах взрывной волной выбило окна.

В ГСЧС позже сообщили, что на территории автостоянки взорвались емкости с газом. Горело пять грузовых автомобилей (автоцистерны-заправщики газом), десять легковых автомобилей и кровля рядом расположенного двухэтажного здания (размером 40х12 м) на площади 200 кв. В 22:45 пожар был ликвидирован.

Пострадали четыре человека, сгорели 20 авто.