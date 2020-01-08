Яременко рекомендует отказаться от поездок в Иран, Ирак и Сирию

Богдан Яременко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Отказаться от поездок в Иран, Ирак и Сирию в ближайшие два-три месяца порекомендовал председатель комитета Верховной Рады по внешней политике Богдан Яременко в Facebook.

Яременко подчеркнул, что это его личное мнение, основанное на опыте.

Всем, кто находится в этом регионе и соседних государствах, Яременко рекомендует установить контакт с украинскими консулами и подготовить индивидуальный план эвакуации на случай "неприятных неожиданностей".

Также Яременко не рекомендует украинскому бизнесу заключать сейчас новые контракты с компаниями из Ирана, а тем, кто такие контракты имеет, - составить план минимизации финансовых потерь.

Сегодня Иран нанес ракетный удар по базам США в Ираке.

Позже стало известно, что в Иране разбился рейс МАУ Тегеран-Киев, все пассажиры и экипаж погибли.

LIGA.net ведет хронику катастрофы рейса МАУ в Тегеране.

11 украинцев