Яременко рекомендует отказаться от поездок в Иран, Ирак и Сирию

Отказаться от поездок в Иран, Ирак и Сирию в ближайшие два-три месяца порекомендовал председатель комитета Верховной Рады по внешней политике Богдан Яременко в Facebook.
Яременко подчеркнул, что это его личное мнение, основанное на опыте.
Всем, кто находится в этом регионе и соседних государствах, Яременко рекомендует установить контакт с украинскими консулами и подготовить индивидуальный план эвакуации на случай "неприятных неожиданностей".
Также Яременко не рекомендует украинскому бизнесу заключать сейчас новые контракты с компаниями из Ирана, а тем, кто такие контракты имеет, - составить план минимизации финансовых потерь.
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