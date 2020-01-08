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Яременко рекомендует отказаться от поездок в Иран, Ирак и Сирию

Яременко рекомендует отказаться от поездок в Иран, Ирак и Сирию - Фото
Богдан Яременко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
08.01.2020, 11:15

Нардеп подчеркнул, что это его частное мнение

Отказаться от поездок в Иран, Ирак и Сирию в ближайшие два-три месяца порекомендовал председатель комитета Верховной Рады по внешней политике Богдан Яременко в Facebook.

Яременко подчеркнул, что это его личное мнение, основанное на опыте.

Всем, кто находится в этом регионе и соседних государствах, Яременко рекомендует установить контакт с украинскими консулами и подготовить индивидуальный план эвакуации на случай "неприятных неожиданностей".

Также Яременко не рекомендует украинскому бизнесу заключать сейчас новые контракты с компаниями из Ирана, а тем, кто такие контракты имеет, - составить план минимизации финансовых потерь.

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