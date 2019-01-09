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09.01.2019, 18:44

Заблудившийся 6 января в Карпатах турист вышел на связь

Заблудившийся 6 января в Карпатах турист вышел на связь - Фото
Фото: ГСЧС

Поиски продолжаются

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Спасатели проверяют информацию о возможном местонахождении туриста, заблудившегося 6 января в районе горы Гимба в Межгорском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Стало известно, что около 15 часов 9 января мужчина вышел на связь с другом и сообщил, что находится у неизвестной ему горной реки.

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Спасатели продолжают обследовать местность в Межгорском районе с учичетом полученной информации. Поиски продолжаются.

В Карпатах 6 января потерялись пятеро туристов, тело одного из них на следующий день нашли спасатели. Двоих спасли, а еще двоих продолжали искать. 7 января на связь со спасателями вышел четвертый из пяти туристов. 9 января во время поисков киевлянина спасатели нашли около горы Говерла иностранного туриста, гражданина Словакии, который заблудился в условиях плохой видимости. 

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Теги: ГСЧС, Карпаты, лыжник, турист
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