Заблудившийся 6 января в Карпатах турист вышел на связь

Фото: ГСЧС

Спасатели проверяют информацию о возможном местонахождении туриста, заблудившегося 6 января в районе горы Гимба в Межгорском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Стало известно, что около 15 часов 9 января мужчина вышел на связь с другом и сообщил, что находится у неизвестной ему горной реки.

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Спасатели продолжают обследовать местность в Межгорском районе с учичетом полученной информации. Поиски продолжаются.

В Карпатах 6 января потерялись пятеро туристов, тело одного из них на следующий день нашли спасатели. Двоих спасли, а еще двоих продолжали искать. 7 января на связь со спасателями вышел четвертый из пяти туристов. 9 января во время поисков киевлянина спасатели нашли около горы Говерла иностранного туриста, гражданина Словакии, который заблудился в условиях плохой видимости.