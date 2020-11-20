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Задержан экс-сотрудник МВД, которого разыскивали семь лет: фото

20.11.2020, 16:59
Задержан экс-сотрудник МВД, которого разыскивали семь лет: фото - Фото
Иллюстративное фото: George Lazurenko/flickr Нацполиции

Экс-милиционера подозревают во взяточничестве и злоупотреблении властью

Правоохранители задержали при попытке пересечь границу с Россией бывшего начальника одного из подразделений ГУ МВД Украины во Львовской области, который семь лет находился в розыске. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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По информации полиции, бывший милиционер с 2013 года находился в международном розыске по подозрению в получении взятки и злоупотреблении властью.

Он был начальником сектора борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

По данным следствия, в апреле 2011-го – июле 2012 года подозреваемый получил от четырех человек взятки на общую сумму более 135 000 грн. За это милиционер должен был прикрывать их и помогать им избегать уголовной ответственности за изготовление и сбыт ацителироованного опия.

Экс-милиционер уклонялся от явки в правоохранительные органы, и в феврале 2013 года ему заочно объявили о подозрении. Впоследствии подозреваемый более семи лет скрывался в Израиле и России.

Фото: пресс-служба МВД

Фото: пресс-служба МВД
  • 13 ноября в Ровенской области полиция провела спецоперацию по задержанию двух криминальных авторитетов. 

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Наталия Медведева
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