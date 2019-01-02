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02.01.2019, 11:50

Задержан нападавший на одного из лидеров Автоевросилы

Задержан нападавший на одного из лидеров Автоевросилы - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Полиция Запорожья задержала мужчину, который стрелял в одного из лидеров Автоевросилы

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В Запорожье задержали хулигана, который поранил местного жителя — одного из лидеров организации Автоевросила. Об этом сообщает Национальная полиция.

Согласно сообщению, 31 декабря около 18:30 в Коммунарское отделение ГУ НП в Запорожской области поступило сообщение из городской больницы о том, что к ним доставлен местный житель 1988 года рождения с телесными повреждениями.

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"Полицейские установили, что возле дома по улице Новокузнецкой в городе Запорожье неизвестный бросил пиротехническое средство петарду, которая взорвалась возле автомобиля местного жителя. Когда последний сделал замечание мужчине, между ними возник конфликт", - рассказали в полиции.

Злоумышленник нанес телесные повреждения владельцу авто, достал пистолет и несколько раз выстрелил в сторону последнего и попал в ногу. После этого правонарушитель сел в автомобиль, в котором находился его товарищ, и оба уехали с места совершения преступления.

Полицейские обнаружили транспортное средство, на котором скрылся подозреваемый, а потом установили лицо, причастное к совершению преступления.  Местного жителя 1981 года рождения задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Пистолет марки ПМР изъят.

Полиция подчеркивает, что нападение не связано с деятельностью потерпевшего.

О нападении Автоевросила написала в ночь на сегодня у себя в Facebook.

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Теги: АвтоЕвроСила, происшествие, Запорожье
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