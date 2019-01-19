Задержан подозреваемый в нападении на офис газеты в Херсоне

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Херсоне задержан председатель областной организации Социалистической партии по делу о нападении на офис газеты Новый день. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил у себя в Facebook.

"Сейчас проводится проверка причастности задержанного к силовому инциденту в пресс-клубе газеты Новый день, драке, применении травматического оружия и слезоточивого газа. Ему объявлено о подозрении в совершении противоправного деяния, предусмотренного ст.296 (хулиганство) УК и будет принято решение о мере пресечения", - написал Аваков.

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Он напомнил, что глава Социалистической партии Илья Кива объявил о своем участии в президентских выборах.

"Это недопустимый пример избирательной активности", - подчеркнул Аваков.

Вчера, 18 января, неизвестные распылили слезоточивый газ и открыли огонь из пистолета во время конфликта в офисе газеты Новый день, где проходила пресс-конференция одесских предпринимателей.

Журналист издания ПИК Александр Корняков, который был на месте происшествия, рассказал, что кроме неизвестных мужчин, газом атаковал и председатель областной организации Кирилл Стремоусов. Также он рассказал, что неизвестный произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в окно над дверью.