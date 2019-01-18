Газ со стрельбой. В Херсоне напали на офис газеты: видео

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Присутствовавшие в редакции газеты обвиняют в нападении председателя областной организации Социалистической партии Кирилла Стремоусова

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В Херсоне неизвестные мужчины распылили слезоточивый газ и открыли огонь из пистолета во время конфликта в помещении офиса газеты Новый день, где проходила пресс-конференция одесских предпринимателей. Об этом сообщает представитель Института массовой информации в Херсонской области.

Журналист издания ПИК Александр Корняков, который был на месте происшествия, рассказал, что кроме неизвестных мужчин, газом атаковал и председатель областной организации Социалистической партии (лидер - Илья Кива) Кирилл Стремоусов.

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Также он рассказал, что неизвестный произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в окно над дверью.

Сейчас на месте происшествия работает полиция.

Стремоусова вместе с группой неизвестных задержали и привезли в отделение НПУ.

При этом Стремоусов, который также вел видеотрансляцию с места инцидента, утверждает, что стреляли сами участники пресс-конференции.

В сою очередь, участники мероприятия обвиняют в распылении газа и стрельбе Стремоусова.

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Газета Новый день, в редакции которой произошел инцидент, выложила полную видеозапись происходившего в помещении.

Полиция проверяет информацию об инциденте. Правоохранители предварительно квалифицировали событие по ст.296 (Хулиганство) УК.

В апреле 2018 года Стремоусов с неизвестными в Херсоне пытались отбить у сотрудников СБУ задержанного «депутата» Евпаторийского горсовета Сергея Осьминина, подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность Украины.

После нападения на сотрудницу мэрии Херсона Катерину Гандзюк адвокат Маси Найем у себя на странице в Facebook заявил, что заказчик, по его мнению, - это "местные пророссийские силы типа гопника Кирилла Стремоусова (он же – социалист из партии Ильи Кивы)".

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Теги: кирилл стремоусов, Херсон, стрельба, предпринимательство, новый день
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