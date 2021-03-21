Задержанному участнику протеста под Офисом президента объявили подозрение – адвокат

Задержанному после акции в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко, которая проходила у Офиса президента, Владиславу Стафийчуку объявили о подозрении в хулиганстве с использованием оружия. Об этом LIGA.net сообщил адвокат Дмитрий Мазурок.

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По его словам, Стафийчука задержали в 21:35 20 марта, и, согласно уголовно-процессуального кодекса, до 21:35 21 марта должны были вручить подозрение. Узнать о том, получил ли его задержанный, защитнику удалось только к вечеру, поскольку следователь был не в связи.

"Я весь день ждал вызов следователя. От журналистов, от коллег я узнал, что полиция сообщила о вручении подозрения, и сейчас вопрос рассматривается судом. К сожалению, следователь был целый день не на связи. Только под вечер удалось с ним созвониться", – сказал адвокат.

По его словам защитника, следователь пообещал прислать ему копию подозрения позже. Мазурок отметил, что подозрение вручили в его отсутствие – это нарушение закона.

Адвокат сообщил, что дело Стафийчука, скорее всего, рассмотрят во второй половине 22 марта или утром 23 марта в Печерском районном суде Киева. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Задержанному инкриминируют хулиганство с использованием оружия. Обнародованное полицией видео, на котором человек разбивает стекла в дверях Офиса президента, может быть использовано правоохранителями как доказательство, подтвердил адвокат.

Защита будет ходатайствовать о помещении его под домашний арест.

20 марта под стенами Офиса президента прошел очередной митинг в поддержку Стерненко: протестующие требовали освободить активиста и поздравляли его с днем рождения. В ОП назвали акцию вакханалией и презрением к обществу.

Полиция задержала Стафийчука. Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что Стафийчук "бил окна на дверях ОП", в полиции опубликовали видео, на котором запечатлен этот момент.

В Офисе президента оценили ущерб в 2 млн грн, уточнив, что эта сумма может вырасти, если "краска въестся в гранит".

Наталия Медведева

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