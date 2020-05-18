Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Замминистра юстиции заявила о незаконном проникновении в свой рабочий кабинет

Замминистра юстиции заявила о незаконном проникновении в свой рабочий кабинет - Фото
Фото: Facebook Ольги Онищук
18.05.2020, 23:12

Ольга Онищук назвала произошедшее "очередным приветом от рейдеров и лиц, которые помогали им в осуществлении преступных намерений"

Неизвестные, взломав замки, проникли в рабочий кабинет заместителя министра юстиции Ольги Онищук. Об этом она сама написала в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Очередной "привет" от рейдеров и лиц, которые помогали им в осуществлении преступных намерений, получила сегодня. В мой рабочий кабинет наведались непрошеные "гости" (хоть и не голуби, но нагадить успели), которые даже не скрывали следов своего присутствия (замки в дверях спилили и заменили ригели, оставив сердцевину!), и я не исключаю, что, возможно, оставили и другие визитки и "сюрпризы" на память, чтобы держать меня в страхе и постоянном напряжении" — написала Онищук.

Она назвала это "рабочими буднями команды Офиса противодействия рейдерству".

Онищук сообщила, что направила в полицию соответствующее заявление о преступлении.

"Сейчас выясняются все обстоятельства этого "визита", проверяем помещение на наличие взрывчатки и ядовитых веществ", - написала замминистра.

В Нацполиции пока не комментировали эту информацию. 

Офис противодействия рейдерству был открыт 18 декабря 2019 г. Его задача реагировать на заявления о рейдерстве в течение суток.

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
минюст рейдерство ольга онищук
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 