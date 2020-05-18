Замминистра юстиции заявила о незаконном проникновении в свой рабочий кабинет

Фото: Facebook Ольги Онищук

Неизвестные, взломав замки, проникли в рабочий кабинет заместителя министра юстиции Ольги Онищук. Об этом она сама написала в Facebook.

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"Очередной "привет" от рейдеров и лиц, которые помогали им в осуществлении преступных намерений, получила сегодня. В мой рабочий кабинет наведались непрошеные "гости" (хоть и не голуби, но нагадить успели), которые даже не скрывали следов своего присутствия (замки в дверях спилили и заменили ригели, оставив сердцевину!), и я не исключаю, что, возможно, оставили и другие визитки и "сюрпризы" на память, чтобы держать меня в страхе и постоянном напряжении" — написала Онищук.

Она назвала это "рабочими буднями команды Офиса противодействия рейдерству".

Онищук сообщила, что направила в полицию соответствующее заявление о преступлении.

"Сейчас выясняются все обстоятельства этого "визита", проверяем помещение на наличие взрывчатки и ядовитых веществ", - написала замминистра.

В Нацполиции пока не комментировали эту информацию.

Офис противодействия рейдерству был открыт 18 декабря 2019 г. Его задача реагировать на заявления о рейдерстве в течение суток.