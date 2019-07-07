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07.07.2019, 16:31

Зеленский назначил председателя Луганской ОГА

Зеленский назначил председателя Луганской ОГА - Фото
Виталий Комарницкий (фото - скриншот видео)

Им стал Виталий Комарницкий

Президент Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации. Соответствующий указ от 5 июля опубликован в воскресенье на сайте главы государства.

"Назначить Комарницкого Виталия Марьяновича председателем Луганской областной государственной администрации", - говорится в указе.

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Виталию Комарницкому 55 лет, он родился в Крыму. С 1986 года учился и работал в Луганской области. На рубеже 1980-1990-х служил в местной милиции, а с 1993 года стал помощником ректора Луганского университета внутренних дел имени Дидоренко. В 2007 году назначен ректором, которым и остается до сих пор. Комарницкий доктор юридических наук, профессор.

В 2014 году вместе со своим университетом эвакуировался из Луганска - сначала в Николаев и Сумы, а в 2016 году вуз переехал в Северодонецк, ставший административным центром Луганской области.

Несколько раз избирался в советы разных уровней. В 2010 году был избран депутатом Луганского облсовета от Партии регионов.

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Теги: Владимир Зеленский, Луганская ОГА, Виталий Комарницкий
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