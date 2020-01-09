Украина – партнерам: Если есть доказательства по Boeing - давайте

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Украина обратилась к международным партнерам с просьбой предоставить "доказательства" по падению Boeing, если они у них есть. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Наша страна заинтересована в том, чтобы была установлена истина. Поэтому обращаемся к международным партнерам Украины: если у вас есть доказательства, которые помогут расследованию, просим предоставить их", - сказано в сообщении.

В ОП также сообщили, что президент Владимир Зеленский провел совещание оперативного штаба по вопросам катастрофы самолета.

Украинская группа из 45 специалистов уже работает над расследованием причин трагедии. Происходит осмотр деталей самолета, также проводится сбор ДНК родственников погибших с целью идентификации тел и их дальнейшей репатриации.

Также президент проводит консультации с западными коллегами, сообщили в ОП.

"На совещании оперативного штаба было отмечено, что расследование находится на слишком раннем этапе, чтобы озвучивать конкретные детали. Рассматривается несколько версий причин авиакатастрофы", - сказано в сообщении.