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Украина – партнерам: Если есть доказательства по Boeing - давайте

Украина – партнерам: Если есть доказательства по Boeing - давайте - Фото
Фото: president.gov.ua
09.01.2020, 19:34

Расследование находится на слишком раннем этапе, чтобы озвучивать конкретные детали, заявили в ОП

Украина обратилась к международным партнерам с просьбой предоставить "доказательства" по падению Boeing, если они у них есть. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Наша страна заинтересована в том, чтобы была установлена истина. Поэтому обращаемся к международным партнерам Украины: если у вас есть доказательства, которые помогут расследованию, просим предоставить их", - сказано в сообщении.

В ОП также сообщили, что президент Владимир Зеленский провел совещание оперативного штаба по вопросам катастрофы самолета. 

Украинская группа из 45 специалистов уже работает над расследованием причин трагедии. Происходит осмотр деталей самолета, также проводится сбор ДНК родственников погибших с целью идентификации тел и их дальнейшей репатриации.

Также президент проводит консультации с западными коллегами, сообщили в ОП.

"На совещании оперативного штаба было отмечено, что расследование находится на слишком раннем этапе, чтобы озвучивать конкретные детали. Рассматривается несколько версий причин авиакатастрофы", - сказано в сообщении.

  • СНБО рассматривает семь версий аварии, в том числе поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК Тор.
  • Украинская госкомиссия, побывав на месте падения Boeing в Тегеране, не подтверждает версию неисправности или взрыва двигателей и называет весьма вероятной версию теракта, столкновения с дроном или попадания ракеты, сообщил журналист Юрий Бутусов со ссылкой на свой источник. 
  • Американские СМИ пишут, что, по мнению американских чиновников и разведки, самолет сбил Иран, скорее всего, по ошибке. 
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Владимир Зеленский самолет мау boeing
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