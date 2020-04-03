Зенитная ракета упала во двор дома из-за старости и неисправности - министр

Андрей Таран (Фото: Минобороны)

Причиной падения зенитной ракеты во двор частного дома во Львовской области, произошедшего 2 апреля, стала старость и неисправность боеприпаса. Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран, передает военное ведомство.

"Во время плановых мероприятий по боевой подготовке бригады проводились пуски зенитных управляемых ракет. Одна из таких ракет упала во двор. Никто не пострадал, никаких разрушений не произошло", - сообщил Таран.

Он отметил, что по предварительным результатам расследования, наиболее вероятной причиной этого инцидента стала техническая неисправность ракеты, произведенной в 1985 году, то есть 35 лет назад.

Министр уточнил, что в прошлом году ракету проверили и признали пригодной для использования. Но сказалось устарелость бортовой аппаратуры.

"Мной принято решение приостановить стрельбы ЗРК до завершения расследования и проведения дополнительной экспертизы всех ракет данной серии", - заявил глава Минобороны.

2 апреля на территорию двора частного дома в селе Верещица Львовской области упал снаряд, он не разорвался.

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