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16.09.2020, 21:46

Беларуские журналисты показали, как живут 1200 хасидов на границе с Украиной: фото

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Беларуские журналисты показали, как живут 1200 хасидов на границе с Украиной: фотоБеларуские журналисты показали, как живут 1200 хасидов на границе с Украиной: фотоБеларуские журналисты показали, как живут 1200 хасидов на границе с Украиной: фотоБеларуские журналисты показали, как живут 1200 хасидов на границе с Украиной: фотоБеларуские журналисты показали, как живут 1200 хасидов на границе с Украиной: фотоБеларуские журналисты показали, как живут 1200 хасидов на границе с Украиной: фотоБеларуские журналисты показали, как живут 1200 хасидов на границе с Украиной: фотоБеларуские журналисты показали, как живут 1200 хасидов на границе с Украиной: фотоБеларуские журналисты показали, как живут 1200 хасидов на границе с Украиной: фотоБеларуские журналисты показали, как живут 1200 хасидов на границе с Украиной: фото
Беларуские журналисты показали, как живут 1200 хасидов на границе с Украиной: фотоБеларуские журналисты показали, как живут 1200 хасидов на границе с Украиной: фотоБеларуские журналисты показали, как живут 1200 хасидов на границе с Украиной: фотоБеларуские журналисты показали, как живут 1200 хасидов на границе с Украиной: фотоБеларуские журналисты показали, как живут 1200 хасидов на границе с Украиной: фотоБеларуские журналисты показали, как живут 1200 хасидов на границе с Украиной: фотоБеларуские журналисты показали, как живут 1200 хасидов на границе с Украиной: фотоБеларуские журналисты показали, как живут 1200 хасидов на границе с Украиной: фотоБеларуские журналисты показали, как живут 1200 хасидов на границе с Украиной: фотоБеларуские журналисты показали, как живут 1200 хасидов на границе с Украиной: фото
Беларуские журналисты показали, как живут 1200 хасидов на границе с Украиной: фотоБеларуские журналисты показали, как живут 1200 хасидов на границе с Украиной: фотоБеларуские журналисты показали, как живут 1200 хасидов на границе с Украиной: фотоБеларуские журналисты показали, как живут 1200 хасидов на границе с Украиной: фотоБеларуские журналисты показали, как живут 1200 хасидов на границе с Украиной: фотоБеларуские журналисты показали, как живут 1200 хасидов на границе с Украиной: фотоБеларуские журналисты показали, как живут 1200 хасидов на границе с Украиной: фотоБеларуские журналисты показали, как живут 1200 хасидов на границе с Украиной: фотоБеларуские журналисты показали, как живут 1200 хасидов на границе с Украиной: фотоБеларуские журналисты показали, как живут 1200 хасидов на границе с Украиной: фото

Один из паломников рассказал, что украинским пограничникам якобы предлагали взятку за пропуск, по две-три тысячи долларов с каждого, но они не взяли

Журналисты беларуского издания TUT.by побывали на украинско-беларуской границе, где уже третьи сутки находятся более 1200 хасидов, которые направляются в Умань на празднование Рош ха-Шана.

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Паломники из Израиля не могут сейчас въехать в Украину, так как из-за эпидемии коронавируса украинское правительство временно ограничило въезд иностранцев.

Этой ночью некоторые из них спали под крышей — беларуское МЧС разместило три пневмокаркасных модуля и несколько палаток. Палатки с детьми обогреваются. Также в лагерь пригнали несколько автобусов, чтобы люди могли в них переночевать. Но большинство паломников все так же спали под открытым небом, но уже под одеялами от Красного Креста и еврейской общины.

Из Умани, по данным журналистов, вчера доставили кошерные продуктовые наборы.

Один из паломников по имени Рафаэль рассказал, что вчера к ним приезжал консул Израиля из Украины и пытался уговорить, ехать обратно. Он говорит, что хасиды знали о закрытии границы, но люди, которые организовывали паломничество, пообещали провезти их через Беларусь.

По словам собеседника издания, любой из хасидов готов отдать все, чтобы оказаться в Умани. Он рассказал, что украинским пограничникам якобы предлагали взятку. "Мы им по две-три тысячи долларов предлагали. С каждого! Не взяли, представляете?" - цитирует паломника TUT.by.

  • 26 августа Кабмин закрыл въезд в Украину для иностранных граждан до 28 сентября из-за увеличения заболеваемости коронавирусом.
  • 14 сентября на границе с Беларусью в Черниговской области была усилена охрана пункта пропуска, где группы иностранных граждан пытаются попасть в Украину, несмотря на карантинные ограничения въезда. По данным Госпогранкомитета Беларуси, на границе находятся 1500 хасидов. Для общения с ними на место выезжал глава ГПСУ.
  • Известно, что глава МВД Израиля просил президента Владимира Зеленского пропустить хасидов в Умань.
  • После этого МИД Украины обратился к Беларуси с просьбой не оформлять на выезд из Беларуси лиц, въезд которым в Украину временно запрещен. 
  • Сегодня Офис президента призвал Минск прекратить создавать дополнительное напряжение на границе Беларуси и Украины и не распространять ложные обнадеживающие заявления для хасидов-паломников, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины все же может быть открыта для иностранцев.
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Теги: Израиль, беларусь, умань, хасиды, рош ха-шана
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