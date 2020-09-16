Беларуские журналисты показали, как живут 1200 хасидов на границе с Украиной: фото

Журналисты беларуского издания TUT.by побывали на украинско-беларуской границе, где уже третьи сутки находятся более 1200 хасидов, которые направляются в Умань на празднование Рош ха-Шана.

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Паломники из Израиля не могут сейчас въехать в Украину, так как из-за эпидемии коронавируса украинское правительство временно ограничило въезд иностранцев.

Этой ночью некоторые из них спали под крышей — беларуское МЧС разместило три пневмокаркасных модуля и несколько палаток. Палатки с детьми обогреваются. Также в лагерь пригнали несколько автобусов, чтобы люди могли в них переночевать. Но большинство паломников все так же спали под открытым небом, но уже под одеялами от Красного Креста и еврейской общины.

Из Умани, по данным журналистов, вчера доставили кошерные продуктовые наборы.

Один из паломников по имени Рафаэль рассказал, что вчера к ним приезжал консул Израиля из Украины и пытался уговорить, ехать обратно. Он говорит, что хасиды знали о закрытии границы, но люди, которые организовывали паломничество, пообещали провезти их через Беларусь.

По словам собеседника издания, любой из хасидов готов отдать все, чтобы оказаться в Умани. Он рассказал, что украинским пограничникам якобы предлагали взятку. "Мы им по две-три тысячи долларов предлагали. С каждого! Не взяли, представляете?" - цитирует паломника TUT.by.