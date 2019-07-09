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09.07.2019, 17:05

Обстрел Катериновки боевиками: повреждено не менее 7 домов - фото

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Обстрел Катериновки боевиками: повреждено не менее 7 домов - фотоОбстрел Катериновки боевиками: повреждено не менее 7 домов - фотоОбстрел Катериновки боевиками: повреждено не менее 7 домов - фотоОбстрел Катериновки боевиками: повреждено не менее 7 домов - фотоОбстрел Катериновки боевиками: повреждено не менее 7 домов - фотоОбстрел Катериновки боевиками: повреждено не менее 7 домов - фотоОбстрел Катериновки боевиками: повреждено не менее 7 домов - фото
Обстрел Катериновки боевиками: повреждено не менее 7 домов - фотоОбстрел Катериновки боевиками: повреждено не менее 7 домов - фотоОбстрел Катериновки боевиками: повреждено не менее 7 домов - фотоОбстрел Катериновки боевиками: повреждено не менее 7 домов - фотоОбстрел Катериновки боевиками: повреждено не менее 7 домов - фотоОбстрел Катериновки боевиками: повреждено не менее 7 домов - фотоОбстрел Катериновки боевиками: повреждено не менее 7 домов - фото
Обстрел Катериновки боевиками: повреждено не менее 7 домов - фотоОбстрел Катериновки боевиками: повреждено не менее 7 домов - фотоОбстрел Катериновки боевиками: повреждено не менее 7 домов - фотоОбстрел Катериновки боевиками: повреждено не менее 7 домов - фотоОбстрел Катериновки боевиками: повреждено не менее 7 домов - фотоОбстрел Катериновки боевиками: повреждено не менее 7 домов - фотоОбстрел Катериновки боевиками: повреждено не менее 7 домов - фото

Боевики вели огонь пушек калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм

Рано утром 7 июля вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли поселок Катериновка. В результате повреждено не менее семи домов. Об этом сообщила украинская сторона СЦКК, передает в Facebook штаб ООС.

Отмечается, что боевики вели огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм со стороны населенного пункта Кировск.

На месте обстрела, на улице Тимирязева, офицеры мобильной группы СЦКК зафиксировали повреждение не менее семи зданий. В частности, повреждены заборы, крыша, окна и стены жилых домов. Кроме того, в одном из домов разрушены хозяйственное здание, хранилище для хранения сена и повреждена летняя душевая кабина. У одного из жителей сгорел мотоцикл и прицеп от разрыва мины.

Ранее сегодня сообщалось, что в Донбассе 7 июля на передовой погиб доброволец Владислав Локтионов. Мина боевиков попала в блиндаж, где находился 42-летний военный.

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Теги: война, Донбасс, обстрел, боевики
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