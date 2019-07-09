В Донбассе погиб доброволец, который был в плену у боевиков: фото

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В Донбассе 7 июля на передовой погиб доброволец Владислав Локтионов. Об этом говорится в сообщении фонда Повернись живим.

Мина боевиков попала в блиндаж, где находился 42-летний военный.

"В декабре 2017 года во время большого обмена Владислава удалось забрать из плена так называемой ЛНР. В застенках боевиков он был 19 месяцев", - отмечается в сообщении.

Владислав Локтионов (фото - facebook.com/Повернись живим)

Он ушел добровольцем на войну в 2015 году, после освобождения из плена прошел реабилитацию и снова вернулся на фронт. "Абсурдно, но, чтобы снова попасть в ряды ВСУ мужчине пришлось в суде доказать, что он не дезертир. Доказал. Вернулся в армию. Дома в Днепре у Локтионова остались мама и маленький сын", - говорится в сообщении.

8 июля 2019 года сообщалось, что в Донбассе погиб один украинский военнослужащий, двое получили ранения, еще один - боевое травмирование.

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