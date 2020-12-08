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08.12.2020, 18:59

Полиция подозревает двух военных ВСУ в продаже оружия из Донбасса в Одесскую область: фото

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Полиция подозревает двух военных ВСУ в продаже оружия из Донбасса в Одесскую область: фотоПолиция подозревает двух военных ВСУ в продаже оружия из Донбасса в Одесскую область: фотоПолиция подозревает двух военных ВСУ в продаже оружия из Донбасса в Одесскую область: фотоПолиция подозревает двух военных ВСУ в продаже оружия из Донбасса в Одесскую область: фотоПолиция подозревает двух военных ВСУ в продаже оружия из Донбасса в Одесскую область: фотоПолиция подозревает двух военных ВСУ в продаже оружия из Донбасса в Одесскую область: фотоПолиция подозревает двух военных ВСУ в продаже оружия из Донбасса в Одесскую область: фотоПолиция подозревает двух военных ВСУ в продаже оружия из Донбасса в Одесскую область: фото
Полиция подозревает двух военных ВСУ в продаже оружия из Донбасса в Одесскую область: фотоПолиция подозревает двух военных ВСУ в продаже оружия из Донбасса в Одесскую область: фотоПолиция подозревает двух военных ВСУ в продаже оружия из Донбасса в Одесскую область: фотоПолиция подозревает двух военных ВСУ в продаже оружия из Донбасса в Одесскую область: фотоПолиция подозревает двух военных ВСУ в продаже оружия из Донбасса в Одесскую область: фотоПолиция подозревает двух военных ВСУ в продаже оружия из Донбасса в Одесскую область: фотоПолиция подозревает двух военных ВСУ в продаже оружия из Донбасса в Одесскую область: фотоПолиция подозревает двух военных ВСУ в продаже оружия из Донбасса в Одесскую область: фото
Полиция подозревает двух военных ВСУ в продаже оружия из Донбасса в Одесскую область: фотоПолиция подозревает двух военных ВСУ в продаже оружия из Донбасса в Одесскую область: фотоПолиция подозревает двух военных ВСУ в продаже оружия из Донбасса в Одесскую область: фотоПолиция подозревает двух военных ВСУ в продаже оружия из Донбасса в Одесскую область: фотоПолиция подозревает двух военных ВСУ в продаже оружия из Донбасса в Одесскую область: фотоПолиция подозревает двух военных ВСУ в продаже оружия из Донбасса в Одесскую область: фотоПолиция подозревает двух военных ВСУ в продаже оружия из Донбасса в Одесскую область: фотоПолиция подозревает двух военных ВСУ в продаже оружия из Донбасса в Одесскую область: фото

Полиция задержала двух военных ВСУ по подозрению в торговле оружием из зоны боевых действий на Донбассе. ОБ этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По информации правоохранителей, подозреваемые создали преступную группировку, в которую входили военные, проходящие службу в Одесской и Донецкой областях, и наладили продажу оружия и боеприпасов и снабжения из зоны проведения ООС. Задержанные, по данным полиции – организатор и активный участник группировки, им уже сообщено о подозрении.

В полиции сообщают, что получили информацию о существовании канала сбыта оружия летом. Следствие длилось шесть месяцев, оперативники заявляют, что установили организаторов и участников группировки, места нахождения тайников оружия и провели оперативные закупки оружия и боеприпасов почти на $15 000.

Подозреваемых задержали, у них провели обыски.

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Теги: оружие, ВСУ, полиция
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