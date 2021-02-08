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08.02.2021, 10:15

Танковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фото

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Танковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фото
Танковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фото
Танковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фотоТанковый полигон, снег, мороз. "Эдельвейсы" провели учения с лазертагом под Коломыей: фото

10-я отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ "Эдельвейсы" показал фотографии с зимних учений на полигоне Оперативного командования Запад. Снимки размещены в Facebook тактического формирования Сухопутных войск ВСУ.

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"Зимне-полигонное вам в ленту. Наиболее шикарный опыт появляется тогда, когда имеешь возможность пострелять как в жизни – с противником. Лазертаг – это круто. А природа и полигонный зимний воздух, вообще супер", – пишет пресс-служба бригады.

Место базирования бригады – Коломыя в Ивано-Франковской области. Символ бригады – эмблема горно-пехотных частей (эдельвейс и скрещенные гуцульские топорики) на щитке с номером бригады римской цифрой "Х" в нижней части.

Цветок эдельвейса является триггером для пропаганды страны-оккупанта РФ: российский сегмент Википедии называет 10 ОГШБр "наследницей 1-ой горнопехотной дивизии "Эдельвейс" вермахта".

Смотрите фото: Военный оркестр Эдельвейс дал концерт на вершине Говерлы

Фото: пресс-служба 10 ОГШБр 

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Теги: 10 бригада, ВСУ, снег, учения, мороз, танк, зима
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