10-я отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ "Эдельвейсы" показал фотографии с зимних учений на полигоне Оперативного командования Запад. Снимки размещены в Facebook тактического формирования Сухопутных войск ВСУ.

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"Зимне-полигонное вам в ленту. Наиболее шикарный опыт появляется тогда, когда имеешь возможность пострелять как в жизни – с противником. Лазертаг – это круто. А природа и полигонный зимний воздух, вообще супер", – пишет пресс-служба бригады.

Место базирования бригады – Коломыя в Ивано-Франковской области. Символ бригады – эмблема горно-пехотных частей (эдельвейс и скрещенные гуцульские топорики) на щитке с номером бригады римской цифрой "Х" в нижней части.

Цветок эдельвейса является триггером для пропаганды страны-оккупанта РФ: российский сегмент Википедии называет 10 ОГШБр "наследницей 1-ой горнопехотной дивизии "Эдельвейс" вермахта".

В конце января 2021 года ВМС Украины и США провели совместные учения в Черном море.

Снег и танки: Северская бригада ВСУ вывела боевые машины на зимние стрельбы в январе.

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Фото: пресс-служба 10 ОГШБр