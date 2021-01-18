1-я отдельная танковая Северская бригада выложила в сеть фрагмент боевой подготовки экипажей на полигоне Гончаровское в зимних условиях.
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"Атмосферное видео", – подписали ролик в Facebook Генерального штаба ВСУ.
У начальника Генштаба Руслана Хомчака также дописали длинный хэштег – #підступний_ споконвічний_ московський_ російський_ кремлівський_ окупант_ терорист.
- За время войны России против Украины безвозвратные потери бригады – около 60 бойцов (Книга пам'ятi).
- На вооружении в 1 ОТБр находятся танки Т-64БВ, Т-64БМ Булат, а также БМП-1 и ЗПРК 2С6 Тунгуска.
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