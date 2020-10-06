Украинской армии передали новую партию танков "Булат": фото на заводе

На заводе им. Малышева продолжают "крутить гайки" – и не только – для бронетанковых войск страны. Вчера отгрузили войскам новую партию танков

Завод им. Малышева в Харькове отремонтировал, модернизировал и передал в войска новую партию танков "Булат", которые побывали до этого в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сообщили в Укроборонпроме.

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Специалисты устранили повреждения, провели модернизацию с заменой комплектующих по полному технологическому циклу. Восстановленные танки "на отлично" прошли испытания на полигоне, совершив пробег на 100 км и отстрелявшись.

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На "Булаты" поставили новые средства связи и навигационную аппаратуру, а завод уже приступил к ремонту следующей партии.

На Малышева, помимо "Булатов", занимаются также "Оплотами", БТР-3 и БТР-4.

СПРАВКА. "Булат" – основной боевой танк ВСУ. Это глубокая модернизация Т-64Б. На заводе им. Малышева "Булат" – основной боевой танк ВСУ. Это глубокая модернизация Т-64Б. На заводе им. Малышева отремонтировали после повреждений в зоне боевых действий на Донбассе и/или консервации, а затем передали ВСУ более полусотни таких танков. У них новая динамическая защита "Нож", система управления огнем с "ночником", ракетный комплекс "Комбат" и форсированный двигатель мощностью 850 л.с.

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Евгений Пилипенко

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