Украинской армии передали новую партию танков "Булат": фото на заводе
На заводе им. Малышева продолжают "крутить гайки" – и не только – для бронетанковых войск страны. Вчера отгрузили войскам новую партию танков
Завод им. Малышева в Харькове отремонтировал, модернизировал и передал в войска новую партию танков "Булат", которые побывали до этого в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом сообщили в Укроборонпроме.
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Специалисты устранили повреждения, провели модернизацию с заменой комплектующих по полному технологическому циклу. Восстановленные танки "на отлично" прошли испытания на полигоне, совершив пробег на 100 км и отстрелявшись.
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На "Булаты" поставили новые средства связи и навигационную аппаратуру, а завод уже приступил к ремонту следующей партии.
На Малышева, помимо "Булатов", занимаются также "Оплотами", БТР-3 и БТР-4.
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