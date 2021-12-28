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28.12.2021, 17:14

Таскали через забор. В военчасти украли комплектующих для бронетехники на 1 млн – СБУ

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Таскали через забор. В военчасти украли комплектующих для бронетехники на 1 млн – СБУТаскали через забор. В военчасти украли комплектующих для бронетехники на 1 млн – СБУТаскали через забор. В военчасти украли комплектующих для бронетехники на 1 млн – СБУТаскали через забор. В военчасти украли комплектующих для бронетехники на 1 млн – СБУТаскали через забор. В военчасти украли комплектующих для бронетехники на 1 млн – СБУТаскали через забор. В военчасти украли комплектующих для бронетехники на 1 млн – СБУТаскали через забор. В военчасти украли комплектующих для бронетехники на 1 млн – СБУТаскали через забор. В военчасти украли комплектующих для бронетехники на 1 млн – СБУТаскали через забор. В военчасти украли комплектующих для бронетехники на 1 млн – СБУ
Таскали через забор. В военчасти украли комплектующих для бронетехники на 1 млн – СБУТаскали через забор. В военчасти украли комплектующих для бронетехники на 1 млн – СБУТаскали через забор. В военчасти украли комплектующих для бронетехники на 1 млн – СБУТаскали через забор. В военчасти украли комплектующих для бронетехники на 1 млн – СБУТаскали через забор. В военчасти украли комплектующих для бронетехники на 1 млн – СБУТаскали через забор. В военчасти украли комплектующих для бронетехники на 1 млн – СБУТаскали через забор. В военчасти украли комплектующих для бронетехники на 1 млн – СБУТаскали через забор. В военчасти украли комплектующих для бронетехники на 1 млн – СБУТаскали через забор. В военчасти украли комплектующих для бронетехники на 1 млн – СБУ
Таскали через забор. В военчасти украли комплектующих для бронетехники на 1 млн – СБУТаскали через забор. В военчасти украли комплектующих для бронетехники на 1 млн – СБУТаскали через забор. В военчасти украли комплектующих для бронетехники на 1 млн – СБУТаскали через забор. В военчасти украли комплектующих для бронетехники на 1 млн – СБУТаскали через забор. В военчасти украли комплектующих для бронетехники на 1 млн – СБУТаскали через забор. В военчасти украли комплектующих для бронетехники на 1 млн – СБУТаскали через забор. В военчасти украли комплектующих для бронетехники на 1 млн – СБУТаскали через забор. В военчасти украли комплектующих для бронетехники на 1 млн – СБУТаскали через забор. В военчасти украли комплектующих для бронетехники на 1 млн – СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины заявила о разоблачении масштабного хищения запчастей и комплектующих для военной бронированной технике в одной из воинских частей Хмельницкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В спецслужбе подозревают служащего-контрактника и его отца в том, что они организовали кражу комплектующих для бронетехники: военный якобы вывозил краденые детали на собственном автомобиле или передавал их отцу через забор.

Как сообщили в СБУ, похищенное хранилось в гараже и предназначалось для продажи.

Правоохранители заявили, что провели 12 обысков, в ходе которых обнаружили и изъяли десятки узлов и деталей, комплектующих для военной бронетехники.

В опубликованном спецслужбой списке, найденном во время обысков: приборы ночного видения, гидроусилители башен, генераторы, перископы, оптические приборы, средства управления огнем, светомаскирующие комплекты и прочее.

По предварительным данным, общая стоимость похищенного имущества составляет около 1 млн грн.

В рамках уголовного производства обоим фигурантам сообщили о подозрении по статье о краже военного имущества.

  • 19 ноября контрразведка СБУ задержала командира воинской части западного региона, который, по данным следствия, собирал секретные данные об арсеналах ракетного вооружения в Украине. 
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Теги: ВСУ, сбу, кража
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