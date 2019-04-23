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23.04.2019, 12:59

В Киеве "минировали" аэропорт Жуляны: людей эвакуировали - фото

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В Киеве "минировали" аэропорт Жуляны: людей эвакуировали - фотоВ Киеве "минировали" аэропорт Жуляны: людей эвакуировали - фотоВ Киеве "минировали" аэропорт Жуляны: людей эвакуировали - фотоВ Киеве "минировали" аэропорт Жуляны: людей эвакуировали - фотоВ Киеве "минировали" аэропорт Жуляны: людей эвакуировали - фотоВ Киеве "минировали" аэропорт Жуляны: людей эвакуировали - фотоВ Киеве "минировали" аэропорт Жуляны: людей эвакуировали - фотоВ Киеве "минировали" аэропорт Жуляны: людей эвакуировали - фото
В Киеве "минировали" аэропорт Жуляны: людей эвакуировали - фотоВ Киеве "минировали" аэропорт Жуляны: людей эвакуировали - фотоВ Киеве "минировали" аэропорт Жуляны: людей эвакуировали - фотоВ Киеве "минировали" аэропорт Жуляны: людей эвакуировали - фотоВ Киеве "минировали" аэропорт Жуляны: людей эвакуировали - фотоВ Киеве "минировали" аэропорт Жуляны: людей эвакуировали - фотоВ Киеве "минировали" аэропорт Жуляны: людей эвакуировали - фотоВ Киеве "минировали" аэропорт Жуляны: людей эвакуировали - фото
В Киеве "минировали" аэропорт Жуляны: людей эвакуировали - фотоВ Киеве "минировали" аэропорт Жуляны: людей эвакуировали - фотоВ Киеве "минировали" аэропорт Жуляны: людей эвакуировали - фотоВ Киеве "минировали" аэропорт Жуляны: людей эвакуировали - фотоВ Киеве "минировали" аэропорт Жуляны: людей эвакуировали - фотоВ Киеве "минировали" аэропорт Жуляны: людей эвакуировали - фотоВ Киеве "минировали" аэропорт Жуляны: людей эвакуировали - фотоВ Киеве "минировали" аэропорт Жуляны: людей эвакуировали - фото

Поиски бомбы затянулись на час, но ни к чему не привели: аэропорт снова открыли

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Сегодня, 23 апреля, около полудня неизвестные сообщили по телефону о возможном заминировании территории аэропорта "Жуляны" в Киеве. Об этом журналисту LIGA.net на месте событий сообщили правоохранители.

Пассажиров эвакуировали, люди дожидались сообщения об окончании поисков на территории на лужайках перед зданиями аэропорта. Полицейские просили людей отойти как можно дальше от зданий.

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Спустя час силовики сообщили, что "бомба не найдена" и открыли аэропорт.

На полчаса был задержа только рейс на Геную.

Фото: LIGA.net

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Теги: Жуляны, аэропорт, минирование, телефонный терроризм
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