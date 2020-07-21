В МВД показали фото изъятого у луцкого террориста оружия

Директор департамента коммуникаций в МВД Максим Шевченко опубликовал в Facebook фото с места происшествия в Луцке, сделанные после освобождения освобождения заложников.
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"Работа следственно-оперативной группы на месте происшествия после освобождения заложников в Луцке. Обзор изъятого оружия и взрывчатки. Успешное завершение совместной спецоперации МВД Украины и СБУ. Все освобожденные живы и здоровы", - написал Шевченко.
Также он опубликовал видео, как террорист стрелял в первого заместителя Национальной полиции Евгения Коваля.
- Сегодня, 21 июля, около 09:25 утра в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус, в котором находились 13 заложников.
- Им оказался 44-летний местный житель Максим Кривош, в прошлом дважды судимый и отбывавший наказание по статьям о мошенничестве, вымогательстве, разбое и т.д. Он является автором книги "Философия преступника", которую издал под псевдонимом Максим Плохой, также известно, что Кривош оказывал волонтерскую помощь в области зоозащиты.
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Он потребовал от топ-политиков и духовенства страны записать видео, где они признают себя "террористами в законе", а от президента Владимира Зеленского - прорекламировать документальный фильм об экологических проблемах "Земляне". В случае невыполнения требований он угрожал взорвать автобус и еще одну бомбу, заложенную в Луцке. В полиции назвали его заявления сумбурными. Захватчик также звонил журналистам и родственникам заложников, требуя распространить в СМИ его требования.
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Все это время правоохранители предлагали Кривошу сдаться.
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Около 21:00 Зеленский опубликовал в своем Facebook видео, в котором выполнил требование террориста. Президент произнес: "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем", а также опубликовал скриншоты требований злоумышленника. Позже Зеленский удалил этот пост.
- В 21:46 глава МВД Арсен Аваков сообщил в Twitter, что заложников освободили, а Кривожа задержали.