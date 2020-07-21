В МВД показали фото изъятого у луцкого террориста оружия

Директор департамента коммуникаций в МВД Максим Шевченко опубликовал в Facebook фото с места происшествия в Луцке, сделанные после освобождения освобождения заложников.

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"Работа следственно-оперативной группы на месте происшествия после освобождения заложников в Луцке. Обзор изъятого оружия и взрывчатки. Успешное завершение совместной спецоперации МВД Украины и СБУ. Все освобожденные живы и здоровы", - написал Шевченко.

Также он опубликовал видео, как террорист стрелял в первого заместителя Национальной полиции Евгения Коваля.