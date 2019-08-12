В Закарпатье ребенок на квадроцикле устроил масштабное ДТП: фото

В Закарпатской области 12-летний ребенок на квадроцикле устроил масштабную дорожную аварию с пострадавшими, сообщает пресс-служба облуправления Нацполиции. Всего в Тячевскую больницу были доставлены восемь человек, в том числе четверо детей.

Авария произошла в воскресенье в селе Угля. 12 летний местный житель управлял квадроциклом и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Skoda Octavia. В результате травмы получили оба водителя, а также шесть пассажиров автомобиля. Среди них - дети трех, четырех и тринадцати лет.

По факту открыто уголовное производство. Ответственность за аварию будет нести не только юный водитель, но и его родители.

Сегодня в аварии на юге Одесской области погибли четыре человека, еще трое - пострадали.

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(Фото - пресс-служба Нацполиции)