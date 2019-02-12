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О потерях российско-террористических войск военнослужащий ВСУ не написал: сообщил, что они "подсчитываются"

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На линии разграничения в Донбассе подразделение объединенных сил провело спецоперацию по уничтожению опорного пункта российской гибридной армии. Соответствующую видеонарезку выложил в YouTube офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

"Феерическое уничтожение ДЗОТа (деревоземляная огневая точка, - ред.) российско-оккупационных войск на Ясиноватский развязке "ОСами", - подписан ролик.

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На кадрах, помимо ударов сил ООС, видно также, как детонирует боекомплект боевиков, и разлет боеприпасов.

Сообщения о точечных ударах ВСУ вдоль линии разграничения в ответ на провокации российских гибридных войск, а также видео этих эпизодов, начали появляться после того, как боевики пару недель назад подбили из ПТРК грузовой автомобиль военных.

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Теги: взрыв, война в донбассе, опорный пункт, позиция, анатолий штефан, фронт, ДЗОТ
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