Черновицкую область накрыл град размером с яйцо: видео и фото

В Черновицкой области во вторник вечером из-за сильного дождя с градом пострадали автомобили, окна жилых домов, а также урожай. Об этом сообщают местные СМИ.

Как уточняет Молодий буковинець, в городе Сторожинец град разбил стекла на автомобилях и в домах горожан. Кроме этого, от непогоды пострадали светофоры в центре Сторожинца.

В пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям утром сообщили, что в Сторожинце из-за вчерашней непогоды были повреждены кровля и 30 окон в здании центральной районной больницы. Пострадали также крыши местных гимназий, школы и лицея. Число поврежденных жилых домов спасатели уточняют.

На сегодня в ряде регионов Украины снова объявили штормовое предупреждение. О жидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

8 августа в Киеве н епродолжительный ливень с порывами ураганного ветра стал причиной падения 120 и повреждения еще почти 150 деревьев. Наибольший ущерб гроза нанесла зеленым зонам в Днепровском и Дарницком районе столицы.

Читайте также: В Украину идет жара до +35 градусов: погода, карта