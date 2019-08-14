Черновицкую область накрыл град размером с яйцо: видео и фото

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Непогода пришла в регион во вторник вечером

В Черновицкой области во вторник вечером из-за сильного дождя с градом пострадали автомобили, окна жилых домов, а также урожай. Об этом сообщают местные СМИ.

Как уточняет Молодий буковинець, в городе Сторожинец град разбил стекла на автомобилях и в домах горожан. Кроме этого, от непогоды пострадали светофоры в центре Сторожинца.

Непогода в Сторожинце (Фото: Молодий буковинець)

В пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям утром сообщили, что в Сторожинце из-за вчерашней непогоды были повреждены кровля и 30 окон в здании центральной районной больницы. Пострадали также крыши местных гимназий, школы и лицея. Число поврежденных жилых домов спасатели уточняют.

Непогода в Сторожинце (Фото: Молодий буковинець)
  • На сегодня в ряде регионов Украины снова объявили штормовое предупреждение. Ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. 
  • 8 августа в Киеве непродолжительный ливень с порывами ураганного ветра стал причиной падения 120 и повреждения еще почти 150 деревьев. Наибольший ущерб гроза нанесла зеленым зонам в Днепровском и Дарницком районе столицы.

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Теги: град, непогода, черновцы, ливень
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