Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Украину идет жара до +35 градусов: погода, карта

В Украину идет жара до +35 градусов: погода, карта - Фото
Владимирская горка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
12.08.2019, 08:39

По прогнозам Укргидрометцентра, на большинстве территории страны без осадков

Сегодня, 12 августа, в течение дня ожидается + 26, + 32 градуса, на крайнем западе, на юго-западе, Черновицкая область, Одесская область, воздух прогреется до +35 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, дождей не будет, только в Волынской, Ровенской и Львовской возможны локальные грозовые очаги.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве понедельник ожидается солнечным и жарким, днем ​​+28 + 30 градусов.

"Из ближайшей перспективы сильная жара ожидается в Украине, включая Киев, во вторник. В дальнейшем жара еще побудет на юге, востоке, в центральных областях, но к пятнице постепенно уйдет за пределы Украины", - уточнила Диденко.

  • Непродолжительный ливень с порывами ураганного ветра, накрывший Киев 8 августа, стал причиной падения 120 и повреждения еще почти 150 деревьев. Наибольший ущерб гроза нанесла зеленым зонам в Днепровском и Дарницком районе столицы.
Напишите нам
Наталья Диденко погода карта жара
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 