В Украину идет жара до +35 градусов: погода, карта

Владимирская горка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 12 августа, в течение дня ожидается + 26, + 32 градуса, на крайнем западе, на юго-западе, Черновицкая область, Одесская область, воздух прогреется до +35 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, дождей не будет, только в Волынской, Ровенской и Львовской возможны локальные грозовые очаги.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве понедельник ожидается солнечным и жарким, днем ​​+28 + 30 градусов.

"Из ближайшей перспективы сильная жара ожидается в Украине, включая Киев, во вторник. В дальнейшем жара еще побудет на юге, востоке, в центральных областях, но к пятнице постепенно уйдет за пределы Украины", - уточнила Диденко.