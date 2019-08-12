В Украину идет жара до +35 градусов: погода, карта

Сегодня, 12 августа, в течение дня ожидается + 26, + 32 градуса, на крайнем западе, на юго-западе, Черновицкая область, Одесская область, воздух прогреется до +35 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
По ее словам, дождей не будет, только в Волынской, Ровенской и Львовской возможны локальные грозовые очаги.
Фото: meteo.gov.ua
В Киеве понедельник ожидается солнечным и жарким, днем +28 + 30 градусов.
"Из ближайшей перспективы сильная жара ожидается в Украине, включая Киев, во вторник. В дальнейшем жара еще побудет на юге, востоке, в центральных областях, но к пятнице постепенно уйдет за пределы Украины", - уточнила Диденко.