Флоту передали отремонтированную "Балту": 70-метровое судно размагничивания U-811 – видео

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Ремонт проводился в доке николаевского Нибулона. Это первый контракт на ремонт судна ВМС, заключенный с компанией

Украинский военный флот получил назад отремонтированное судно размагничивания "Балта" проекта 130. Об этом сообщил канал Минобороны Бриз.

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В доке произвели ремонт винтов и подруливающего устройства, донно-забортной арматуры, якорной цепи, заменили внешнюю обшивку корпуса, очистили подводную и надводную ее части, обновили протекторную защиту и покрасили судно.

СПРАВКА. Тоннаж нормальний – 1811 т, полный – 2096. Длина – 69 м, ширина – 13 м, осадка – 1,1 м. Двигательная установка – два дизеля 8АL 25/30 по 150 л.с. Скорость – 13,6 узлов, автономность – 30 суток, экипаж – 45 моряков. Вооружение – два поста с ДШК.

Также выполнен ремонт цистерн для топлива и пресной воды, пневматической, водяной забортной, пожарной, водоотливной, осушительной и гидравлической систем.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

6 ноября корабль вышел из акватории Бугского лимана неподалеку Николаева. После ходовых испытаний 18 ноября он направился в пункт базирования и вчера вернулся на военно-морскую базу "Юг" в Одессе.

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Ремонт обошелся государству примерно в 16 млн грн, пишет Думская.

  • "Балту" построили в 1987 году на верфи к Гданьске по заказу СССР. Его задача – уменьшение магнитных полей боевых кораблей и судов. В 1997 году было названо "Балтой" и получило бортовой номер U-811.
  • Ранее базировалось в Севастополе. Во время оккупации россиянами Крыма в марте 2014-го судно было захвачено, но 15 апреля возвращено.
  • После захвата РФ. Эксперты оценят состояние украинских кораблей.
  • С сентябре 2020-го ВМС пополнил катер "Костополь".

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Теги: ремонт, вмс, Николаев, судно, корабль, балта, верфь, док
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