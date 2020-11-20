Флоту передали отремонтированную "Балту": 70-метровое судно размагничивания U-811 – видео

Украинский военный флот получил назад отремонтированное судно размагничивания "Балта" проекта 130. Об этом сообщил канал Минобороны Бриз.
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В доке произвели ремонт винтов и подруливающего устройства, донно-забортной арматуры, якорной цепи, заменили внешнюю обшивку корпуса, очистили подводную и надводную ее части, обновили протекторную защиту и покрасили судно.
Также выполнен ремонт цистерн для топлива и пресной воды, пневматической, водяной забортной, пожарной, водоотливной, осушительной и гидравлической систем.
Фото: dumskaya.net
6 ноября корабль вышел из акватории Бугского лимана неподалеку Николаева. После ходовых испытаний 18 ноября он направился в пункт базирования и вчера вернулся на военно-морскую базу "Юг" в Одессе.
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Ремонт обошелся государству примерно в 16 млн грн, пишет Думская.
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