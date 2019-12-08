Госпогранслужба помогла выявить в Румынии рекордную контрабанду

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Румынские правоохранители обнаружили рулоны якобы бумаги, которые служили тайниками для хранения сигарет

Недавнее выявление на границе в Украине в технической бумаге около 200 000 пачек сигарет помогло разоблачить канал контрабанды и найти нелегальную табачную партию на складах Румынии. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Сотрудники Госпогранслужбы определили, кто и когда мог раньше переправлять контрабанду по такой схеме. Своими подозрениями пограничники Черновицкого отряда поделились с румынскими коллегами, которым предоставили всю информацию о перевозчиков, транспортные средства и получателей подобных грузов.

Вскоре пограничники Румынии письмом уведомить об успешной реализации информации украинской стороны. Румынские правоохранители тоже обнаружили рулоны якобы бумаги, которые служили тайниками.

Они хранились в складских помещениях в районе румынского населенного пункта Орадя. Демонтировав «рулоны» из них изъяли 227 000 пачек (4,5 млн штук) сигарет четырех разных наименований без акцизных марок.

  • 5 декабря рекордную партию сигарет обнаружили пограничники Черновицкого отряда в пункте пропуска Порубное на границе с Румынией.
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Теги: пограничники, госпогранслужба, Румыния
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