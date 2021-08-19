Госпогранслужба заявила о задержании организаторов нелегальной схемы, которые продавали выходцам из Африки и Азии фальшивые визы по 2000 евро. Иностранцы использовали фейковые визы для выезда в страны Евросоюза, передает пресс-служба ГПСУ.

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Одного из организаторов пограничники задержали "на горячем" 18 августа в кафе в Киевской области – в это время он получал деньги за поддельную визу.

Как сообщают пограничники, задержанный – 25-летний житель столицы, он возглавлял группировку. В нее входили еще пять человек из Киева, Днепра и Житомирской области. Правоохранители провели обыски по местам жительства участников схемы и нашли паспорта с визами с признаками подделки, электронные файлы со сканкопиями шенгенских виз, схемы их заполнения, списки "клиентов", записи по заказам и уже готовые фальшивые визы.

По данным ГПСУ, группировка организовывала незаконную переправку иностранцев через границу в страны Евросоюза. "Клиентами" были граждане Индии, Бангладеша, Ганы, Марокко и других стран. Фальшивая виза им обходилась в 2000 евро.

Подозреваемым грозит от семи до девяти лет тюрьмы.

Сегодня правоохранители заявили о блокировке международного канала поставок и сбыта в Украине поддельных долларов США.

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Оксана Житнюк

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