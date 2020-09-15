Хасиды по-прежнему пытаются попасть в Украину через Беларусь – видео и фото

Несколько сотен хасидов находятся в пункте пропуска Новые Яриловичи в Черниговской области на границе с Беларусью. Паломники пытаются попасть в Украину, несмотря на карантин. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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В ГПСУ заявляют, что пограничники проинформировали хасидов об ограничении въезда иностранцев в Украину в связи с коронавирусным карантином, однако паломники не оставляют попыток попасть в страну.

"Движение транспортных средств и граждан через пункт пропуска Новые Яриловичи остается ограниченным", - сообщают в ГПСУ, уточняя, что это решения было принято в связи с тем, что паломники находятся на проезжей части, усложняя движение транспорта.

Паломники начали скапливаться на границе Украины с Беларусью вчера после обеда.

ОБНОВЛЕНО В 12:16. По данным ОП, на границе в Черниговской области сейчас находятся 690 человек. В ГПСУ прогнозируют, что это число может увеличиться до около 1000. Ситуация остается контролируемой.