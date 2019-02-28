Из Донбасса в Киев на самолете эвакуировали ребенка в коме: видео

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Лечение 12-летней девочки уже началось в институте нейрохирургии им. А. Ромоданова

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Из Донбасс в Киев самолет Ан-26 эвакуировали 12-летнюю девочку Юлю в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба штаба ООС.

Девочка, в результате острого нарушения кровообращения в мозге и геморрагического инсульта, впала в кому. Врачи областной больницы города Лиман Донецкой области заключили, что ребенка нужно срочно переправить в Киев в институт нейрохирургии им. А. Ромоданова.

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Командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев принял решение о проведении аэромедицинской эвакуации.

Самолет благополучно приземлился в Жулянах.

27 февраля мальчика, который при рождении весил всего 268 граммов, выписали из больницы в Японии.

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Теги: оос, Донбасс, киев, эвакуация, больница, ребенок, кома
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