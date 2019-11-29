Из Сиваша оккупанты "сосали" рапу на завод Фирташа в Крыму: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Прекращена работа насосной станции в Херсонской области, которая качала сырье на Крымский содовый завод во временно оккупированном РФ Красноперекопске

Оккупационные власти Крыма при пособничестве чиновников "одного из киевских предприятий" незаконно качали кондиционную рапу из озера Сиваш в Херсонской области для Крымского содового завода (входит в группу Ostchem Holding олигарха Дмитрия Фирташа) на территории Крыма. Об этом пишет пресс-служба МВД.

27 ноября был проведен обыск в помещении насосной станции: там нашли шесть промышленных насосов и электролинию, которая подавала на них электроэнергию из Крыма. Станцию в Новотроицком районе закрыли. Ущерб государству от ее работы оценен в 30 млн грн.

Читайте также: Азотную империю Фирташа разделят. Приготовиться Ахметову?

Также проведены обыски по месту фактического нахождения киевского предприятия, изъято "значительное количество документации, созданной представителями РФ на временно оккупированной территории".

Открыто дело по четырем статьям УК: экоцид, загрязнение атмосферы, нарушение правил охраны или использования недр, а также злоупотребление властью или служебным положением. Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы.

Читайте также: Just business. Что грозит активам Фирташа в Крыму

Отправить:
Распечатать:
Теги: оккупация, Херсонская область, админграница
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Из Сиваша оккупанты "сосали" рапу на завод Фирташа в Крыму: видео
Из Сиваша оккупанты "сосали" рапу на завод Фирташа в Крыму: видео
При землетрясении в Албании погибла невестка премьера с семьей
При землетрясении в Албании погибла невестка премьера с семьей
Туск-атлет оригинально попрощался с работой в Евросовете: видео
Туск-атлет оригинально попрощался с работой в Евросовете: видео
«Двадцатилетние рулят в стартапах. Старики — бесполезны», - Цукерберг. Все наоборот!
Нафтогаз в суде Латвии хочет взыскать с Газпрома $2,6 млрд
Транспорт Нафтогаз в суде Латвии хочет взыскать с Газпрома $2,6 млрд
Профессор Кембриджа: Как ботаны и IT перезапустят Украину, а олигархи уйдут в прошлое
Профессор Кембриджа: Как ботаны и IT перезапустят Украину, а олигархи уйдут в прошлое
Популярное
фото/видео
Сильнейшее землетрясение в Албании: фото разрушений
Сильнейшее землетрясение в Албании: фото разрушений
Из Сиваша оккупанты "сосали" рапу на завод Фирташа в Крыму: видео
Из Сиваша оккупанты "сосали" рапу на завод Фирташа в Крыму: видео 10:19
При землетрясении в Албании погибла невестка премьера с семьей
При землетрясении в Албании погибла невестка премьера с семьей 09:48
Туск-атлет оригинально попрощался с работой в Евросовете: видео
Туск-атлет оригинально попрощался с работой в Евросовете: видео 09:19
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 