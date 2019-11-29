Из Сиваша оккупанты "сосали" рапу на завод Фирташа в Крыму: видео

Оккупационные власти Крыма при пособничестве чиновников "одного из киевских предприятий" незаконно качали кондиционную рапу из озера Сиваш в Херсонской области для Крымского содового завода (входит в группу Ostchem Holding олигарха Дмитрия Фирташа) на территории Крыма. Об этом пишет пресс-служба МВД.

27 ноября был проведен обыск в помещении насосной станции: там нашли шесть промышленных насосов и электролинию, которая подавала на них электроэнергию из Крыма. Станцию в Новотроицком районе закрыли. Ущерб государству от ее работы оценен в 30 млн грн.

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Также проведены обыски по месту фактического нахождения киевского предприятия, изъято "значительное количество документации, созданной представителями РФ на временно оккупированной территории".

Открыто дело по четырем статьям УК: экоцид, загрязнение атмосферы, нарушение правил охраны или использования недр, а также злоупотребление властью или служебным положением. Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы.

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