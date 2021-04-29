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Изменили траекторию. Франция провела "интересные" испытания баллистической ракеты: видео видео

29.04.2021, 11:36
Фото - Минобороны Франции
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Франция заявила об успешных испытаниях баллистической ракеты M51, запущенной с северо-западного побережья Бискайского залива. Упала ракета в северной части Атлантического океана, при этом ее зона падения была не та, о какой сообщалось до теста. Об этом пишет The Drive.

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Сообщается, что запуск был проведен "в строгом соответствии с международными обязательствами Франции", а сама ракета не была вооружена боеголовками и упала в нескольких сотнях километров от любого побережья.

Французские власти не сообщили, почему зона падения, которая была определена неделю назад в навигационных предупреждениях для моряков, была значительно смещена от баллистической траектории, иначе обозначенной в этих уведомлениях, отмечает издание.

Смена траектории полета ракеты можно пояснить тем, что Франция может готовиться к испытаниям гиперзвуковой ракеты V-MAX – она способна совершать "значительные и непредсказуемые маневры" при движении по траектории полета в атмосфере. Журналисты полагают, что что это могло бы объяснить смещение траектории в этом случае.

"Как бы то ни было, испытание оказалось достаточно интересным, чтобы Соединенные Штаты захотели понаблюдать за ним. Как и во время испытаний M51 в Атлантике в прошлом году, был обнаружен самолет ВВС США RC-135S Cobra Ball, летевший недалеко от места падения", – отмечает издание.

Читайте также: В небе над Флоридой пролетела баллистическая ракета Trident – видео

Станислав Стороженко
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США франция ракета баллистическая ракета гиперзвуковая ракета атлантический океан M51
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