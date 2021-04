Франция заявила об успешных испытаниях баллистической ракеты M51, запущенной с северо-западного побережья Бискайского залива. Упала ракета в северной части Атлантического океана, при этом ее зона падения была не та, о какой сообщалось до теста. Об этом пишет The Drive.

Сообщается, что запуск был проведен "в строгом соответствии с международными обязательствами Франции", а сама ракета не была вооружена боеголовками и упала в нескольких сотнях километров от любого побережья.

1/2

As expected, France test-fired an M51 #SLBM this morning, see this link with a bulletin from the French Ministery of Defense:https://t.co/U3OChnAaYO@FranticGoat @planet4589 @mhanham @wslafoy @ArmsControlWonk pic.twitter.com/8HjhH5mUtk