На Прикарпатье провели массовые обыски в деле о незаконной вырубке леса: видео

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Во время обысков обнаружили и изъяли значительное количество древесины различных пород без документов, сообщили в полиции

В Ивано-Франковской области полиция провела 14 обысков в нескольких лесных хозяйствах в рамках расследования уголовных дел о незаконной вырубке леса. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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Там говорят, что сотрудники нескольких лесничеств находились в предварительном сговоре с лесозаготовительными предприятиями, которые вносили недостоверные сведения в официальные документы для незаконной вырубки леса.

Лица, предположительно причастные к совершению указанного преступления, установлены, сообщили в полиции.

9 июля провели 14 обысков в лесничествах и по месту проживания причастных лиц в рамках уголовных дел по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УК.

"Во время обысков в одном из горных районов Прикарпатья полицейские обнаружили и изъяли значительное количество древесины различных пород без документов о происхождении и без чипов электронного учета", - сказано в сообщении.

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Также полицейские провели обыски на пилорамах на предмет законности их работы. Обнаружено также значительное количество древесины различных пород без документов.

  • 23 июня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за сильных дождей начались сильные паводки. Людей эвакуировали из аварийных домов. Разрушены дороги, мосты, береговые укрепления, жилые дома. 
  • 24 июня в Гослесагентстве заявили, что наводнения вызваны обильными осадками, а заявления о том, что причиной наводнений являются рубки леса назвали "манипуляцией и популизмом".
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль не ответил прямо на вопрос, является ли причиной масштабных наводнений в Западной Украине вырубка карпатского леса, но сказал, что за последние пять лет объем вырубок сократился на 20%.
  • 25 июня прокуратура Ивано-Франковской области открыла уголовное производство по многочисленным фактам незаконной порубки леса, что, по мнению прокуратуры, привело к значительным паводкам на территории Ивано-Франковской и других областей.
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Теги: лес, прикарпатье, паводок, вырубка
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