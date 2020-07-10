На Прикарпатье провели массовые обыски в деле о незаконной вырубке леса: видео

В Ивано-Франковской области полиция провела 14 обысков в нескольких лесных хозяйствах в рамках расследования уголовных дел о незаконной вырубке леса. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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Там говорят, что сотрудники нескольких лесничеств находились в предварительном сговоре с лесозаготовительными предприятиями, которые вносили недостоверные сведения в официальные документы для незаконной вырубки леса.

Лица, предположительно причастные к совершению указанного преступления, установлены, сообщили в полиции.

9 июля провели 14 обысков в лесничествах и по месту проживания причастных лиц в рамках уголовных дел по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УК.

"Во время обысков в одном из горных районов Прикарпатья полицейские обнаружили и изъяли значительное количество древесины различных пород без документов о происхождении и без чипов электронного учета", - сказано в сообщении.

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Также полицейские провели обыски на пилорамах на предмет законности их работы. Обнаружено также значительное количество древесины различных пород без документов.