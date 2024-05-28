Национальная полиция заявила о задержании двух мужчин, взорвавших банк в Чернигове, чтобы похитить более 5 млн грн из банковских ячеек граждан: была проведена спецоперация при силовой поддержке бойцов КОРД в Запорожской и Николаевской областях.

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Полиция пишет, что 6 мая около четырех утра поступило сообщение о взрыве и возгорании помещения банка в центре Чернигова: взрыв повредил здание и припаркованные рядом машины, люди не пострадали.

В то же время после осмотра места происшествия правоохранители установили: содержание хранилищ банка не повреждено, но есть признаки безуспешной попытки похитить имущество клиентов из ячеек в депозитарии, где хранилось более 5,5 млн грн.

Когда пламя погасили, то выяснилось: группа лиц проникла в банк, демонтировав пол и прикрывая свои действия пожаром.

Фото: Нацполиция

Однако из-за разрушения помещения взрывом, фигурантам не удалось довести свой замысел до конца, объясняет Нацпол.

По данным следствия, преступление совершили 40-летний и 42-летний жители Запорожской и Николаевской областей – они ранее были судимы за разбойные нападения и незаконное хранение оружия.

Полицейские отмечают, что к попытке ограбления подозреваемые готовились несколько месяцев – выкопали и укрепили тоннель под землей в подвальное помещение смежной многоэтажки, а также подготовили отверстие в стене непосредственно к банковскому хранилищу.

Фото: Нацполиция

В настоящее время фигуранты задержаны, им сообщили о подозрении в уничтожении или повреждении имущества путем взрыва, по предварительному сговору группой лиц, а также в покушении на кражу.

Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества, расследование продолжается.

Как отмечают правоохранители, во время обысков у фигурантов были изъяты две 50-литровые бочки, предварительно с каннабисом, а также пистолет – находки отправили на экспертизу.

Фото: Нацполиция

В декабре 2023 года в Кривом Роге мужчина пытался ограбить отделение банка, угрожая предметом, похожим на гранату. Он требовал у сотрудников банка деньги, а затем скрылся в неизвестном направлении.

Утром 25 марта 2024 года во Львове произошло ограбление банка по улице Владимира Великого, однако патрульным удалось оперативно задержать грабителей.

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